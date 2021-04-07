New York borsası karışık seyirle kapandı

New York borsası, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanaklarının ardından günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,05 artışla 33.446,26 puana çıktı.

S&P 500 endeksi, yüzde 0,14 artarak 4.079,80 puana çıkarken Nasdaq endeksi yüzde 0,07 azalışla 13.688,84 puana geriledi. S&P 500 endeksi kapanışta ulaştığı seviyeyle rekor tazeledi.

Güne karışık seyirle başlayan endeksler, Fed'in 16-17 Mart'ta düzenlenen son Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının toplantı tutanaklarının açıklanmasının ardından benzer bir seyir izledi.

Fed'in tutanakları, maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerinde kayda değer bir ilerleme sağlanmasının biraz zaman alacağını ve varlık alımlarının en azından mevcut hızda devam edeceğini ortaya koydu.

Tutanaklarda, salgının görünüm açısından önemli riskler oluşturmaya devam ettiği vurgulanarak mevcut politika duruşu ve yönlendirmesinin ekonomik toparlanmayı daha fazla teşvik için uygun olduğuna işaret edildi.

Öte yandan ABD Hazine Bakanlığı, kurumlar vergisine yönelik düzenlemeleri içeren ve ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı 2,3 trilyon dolarlık altyapı paketini finanse edecek vergi planının detaylarını paylaştı. Vergi planında, kurumsal vergilendirmenin yeniden şekillendirileceği belirtilerek kurumlar vergisi oranının yüzde 21'den yüzde 28'e yükseltileceği kaydedildi.

Biden ise altyapı paketiyle ilgili "iyi fikirlere ve iyi niyetli müzakerelere" açık olduğunu bildirdi.

Makroekonomik tarafta ise ABD'nin dış ticaret açığı, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 4,8 artışla 71,1 milyar dolara çıkarak rekor seviyeye ulaştı. Analistler, dış ticaret açığının şubatta rekor seviyeye yükselmesini, ABD'deki ekonomik faaliyetin ticaret partnerlerine göre daha hızlı toparlanmasının bir sonucu olarak yorumladı.