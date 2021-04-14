New York borsası karışık seyirle kapandı - Son Dakika

New York borsası karışık seyirle kapandı

14.04.2021 23:47
New York borsası karışık seyirle kapandı, System.String[]

New York borsası, günü karışık seyirle tamamladı.

New York borsası, günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,16 artışla 33.730,89 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,41 kayıpla 4.124,66 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,99 azalışla 13.857,84 puana geriledi.

Güne yatay seyirle başlayan endeksler, teknoloji hisselerindeki düşüş ve bankacılık hisselerindeki yükselişin etkisiyle kapanışta karışık bir seyir izledi.

ABD'nin büyük bankalarının beklenenden iyi gelen ilk çeyrek bilançolarının ardından bankacılık hisseleri yükseliş kaydetti.

Ülkenin önde gelen bankalarından JPMorgan Chase, Goldman Sachs ve Wells Fargo'nun bu yılın ilk çeyreğinde elde ettiği net kar ve gelirler geçen yılın aynı dönemine kıyasla artış gösterdi.

JPMorgan Chase'in 2021'in ilk çeyreğindeki net karı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 399 artarak 14,3 milyar dolar oldu. Goldman Sachs'ın ilk çeyrekteki net karı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 464 artışla 6,84 milyar dolara yükselirken, Wells Fargo'nun net karı aynı dönemde yüzde 626 artarak 4,7 milyar dolara çıktı.

İlk çeyrek bilançolarının ardından Goldman Sachs'ın hisseleri yüzde 2'yi aşkın değer kazanırken, Wells Fargo'nun hisseleri yüzde 5'in üzerinde yükseldi.

ABD'nin büyük teknoloji şirketlerinden Tesla'nın hisseleri ise yüzde 4'e yakın değer kaybederken, Netflix ve Facebook'un hisseleri yüzde 2'nin, Amazon, Microsoft ve Apple'ın hisseleri ise yüzde 1'in üzerinde düşüş gösterdi.

Ayrıca kripto para borsalarından Coinbase, teknoloji şirketlerinin ağırlıkta olduğu Nasdaq endeksinde 381 dolarlık hisse değeriyle işlem görmeye başladı. ABD'de halka açılan ilk kripto para işlem platformu olan Coinbase'in hisse başına referans fiyatı 250 dolar olarak belirlenmişti.

Öte yandan ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, katıldığı bir etkinlikte, faiz artırımından önce tahvil alımlarının azaltılacağının sinyalini verdi. Powell, "Geçen aralık ayından bu yana hedeflerimize yönelik önemli ilerlemeler kaydettiğimizde varlık alımlarını azaltacağımız zamana ulaşacağız. Bu, büyük olasılıkla faiz oranlarını yükseltmeyi düşündüğümüz zamandan çok önce olur." değerlendirmesinde bulundu.

Fed'in bugün yayımlanan "Bej Kitap" raporunun nisan sayısında ise ülkede ekonomik faaliyetin şubat sonundan nisan başına kadar olan süreçte ılımlı şekilde hızlandığını ve tüketici harcamalarının güçlendiğini bildirdi.

Amerika Birleşik Devletleri, Goldman Sachs, Wells Fargo, New York, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi New York borsası karışık seyirle kapandı - Son Dakika Ekonomi


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