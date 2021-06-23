New York borsası karışık seyirle kapandı

New York borsası, günü karışık seyirle tamamlarken, teknoloji şirketlerinin hisse senetlerinin izlendiği Nasdaq Bileşik Endeksi rekor seviyeden kapandı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,21 kayıpla 33.874,24 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,11 düşüşle 4.227,26 puana gerilerken, Nasdaq endeksi yüzde 0,13 artışla 14.271,84 puana ulaştı.

Nasdaq endeksinin bu yıl 16. kez rekor seviyeden kapatması dikkati çekti.

Petrol fiyatlarının yükselişiyle enerji şirketlerinin hisseleri değer kazandı.

Öte yandan, elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın hisseleri, şirketin Çin'de güneş enerjisi depolama özelliğine sahip ilk şarj istasyonunu açtığını duyurmasından sonra yüzde 5,27 artışla 656,57 dolara yükseldi.

Bu arada dünyanın en büyük ve en eski kripto para birimi Bitcoin, yüzde 15'ten fazla değer kazanarak 33 bin dolar üzerine yükseldi.

Bugün açıklanan verilere göre, ABD'de cari işlemler açığı, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 11,8 artarak 195,7 milyar dolar oldu.

ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), üreticilerin ham madde ve kalifiye işçi bulmakta zorlanmasına rağmen haziranda bir önceki aya göre 0,5 puan artışla 62,6'ya çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.