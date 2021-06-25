New York borsası, haftanın son işlem gününü karışık seyirle tamamladı.
Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,69 değer kazanarak 34.433,84 puana, S&P 500 endeksi yüzde 0,33 artarak 4.280,70 puana çıktı.
Nasdaq endeksi ise yüzde 0,06 azalarak 14.360,39 puana geriledi.
ABD'de yatırımcılar, ekonominin hızla toparlanacağına ve enflasyonun düşeceğine odaklandı.
Piyasalar, ABD'de 1,2 trilyon dolarlık altyapı paketinin onaylanmasını, ülkenin 23 büyük bankasının ABD Merkez Bankasının (Fed) stres testini geçmesini ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle getirilen kısıtlamaların kaldırılacağının açıklanmasını olumlu karşıladı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › New York borsası karışık seyirle kapandı - Son Dakika Ekonomi