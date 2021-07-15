New York borsası karışık seyirle kapandı

New York borsası, günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,13 artarak 34.933,23 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,12 artışla 4.374,38 puana çıkarken, Nasdaq endeksi yüzde 0,22 azalışla 14.645 puana geriledi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bankanın para politikasında henüz değişikliğe gitmeyeceği yönündeki açıklamalarının ardından güne yükselişle başlayan endeksler, gün içerisinde karışık seyir izledi.

Powell, Temsilciler Meclisi'nin Finansal Hizmetler Komitesi'nde yaptığı sunumda, ekonominin politika değişikliği için ulaşması gereken hedeflerden hala uzakta olduğunu belirterek, gelecek toplantılarda varlık alımına ilişkin tartışmaların devam edeceğinin sinyalini verdi.

Enflasyonun kayda değer bir şekilde arttığını vurgulayan Powell, gelecek aylarda yüksek kalmaya devam edeceğini ifade etti.

Öte yandan Fed Amerikan ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı "Bej Kitap" raporunun temmuz sayısını da yayımladı.

Raporda, ülke ekonomisinin mayıs sonundan temmuz başına kadar olan süreçte daha da güçlendiği belirtilerek, çoğu işletmenin gelecek aylarda fiyatlarda daha fazla artış beklediği bildirildi.