New York borsası karışık seyirle kapandı

Analistler, ABD Senatosunda onaylanması beklenen yaklaşık 1 trilyon dolarlık altyapı tasarısı ile çarşamba günü açıklanacak enflasyon verisinin yatırımcıların odağında olduğunu belirtti.

Öte yandan ABD'de bugün açıklanan verilere göre, JOLTS Açık İş Sayısı, haziranda ilk kez 10 milyonun üzerine çıktı.

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