New York borsası karışık seyirle kapandı

New York borsası, haftanın ilk işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,31 artarak 35.625,40 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,25 artışla 4.479,26 puana çıkarken, Nasdaq endeksi yüzde 0,20 kayıpla 14.793,8 puana geriledi.

Dow Jones ve S&P 500 endeksleri kapanışta bir kez daha rekor tazeledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Delta varyantı ve küresel ekonomik görünüme ilişkin endişelerin yeniden artmasıyla güne düşüşle başlayan endeksler, gün içerisinde karışık seyir izledi.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, New York Fed imalat endeksi ağustosta 18,3 değerine inerek piyasa beklentilerinin altında kaldı.

Yatırımcıların küresel ekonomiye dair endişeleriyle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi de yüzde 1,26 seviyelerine geriledi.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının yanı sıra temmuz ayına ait perakende satış ve sanayi üretimi gibi verilerin yarın yatırımcıların odağında olacağını belirtti.