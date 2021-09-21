New York borsası karışık seyirle kapandı

New York borsası, günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,15 azalarak 33.919,84 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,08 azalışla 4.354,18 puana inerken, Nasdaq endeksi yüzde 0,22 artışla 14.746,4 puana çıktı.

Çin'in emlak devi Evergrande'nin borç riskinin yayılma endişesinin ardından bugün açılışta toparlanma gösteren endeksler, gün içerisinde karışık bir seyir izledi.

Bilinen borcu 300 milyar doları aşan Çinli dev emlak geliştirme şirketi Evergrande'nin perşembe günü ödemesi gereken 100 milyon dolardan fazla tahvil kuponuna ilişkin endişeler, risk algısını artırarak küresel bazda satış baskısını beraberinde getirmişti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vakaların küresel toparlanmayı yavaşlatacağına dair endişeler ile para politikası belirsizlikleri de piyasalar üzerindeki etkisini sürdürdü.

ABD Merkez Bankasının (Fed) bugün başlayan Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı piyasaların odağında yer alırken, analistler toplantının ardından Fed'in ekonomik tahminlerinin ve varlık alımlarının azaltılmasına ilişkin daha fazla detay paylaşmasının beklendiğini belirtti.

Öte yandan ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülkenin cari açığı 2007'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Cari işlemler açığı, bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,5 artarak 190,3 milyar dolar oldu.

ABD'de konut başlangıçları ise ağustosta yüzde 3,9 artışla 1 milyon 615 bine çıkarak beklentileri aşarken, inşaat izinleri yüzde 6 artarak 1 milyon 728 bine yükseldi.