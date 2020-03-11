New York borsası Kovid-19 endişeleriyle sert düşüşle kapandı - Son Dakika
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New York borsası Kovid-19 endişeleriyle sert düşüşle kapandı

6 saat önce

New York borsası, Dünya Sağlık Örgütü'nün yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) pandemi (salgın) olarak nitelendirmesinin ardından çarşamba gününü sert düşüşle tamamladı.

New York borsası Kovid-19 endişeleriyle sert düşüşle kapandı, System.String[]

New York borsası, Dünya Sağlık Örgütü'nün yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) pandemi (salgın) olarak nitelendirmesinin ardından çarşamba gününü sert düşüşle tamamladı.

Kapanışta, Dow Jones endeksi 1.400 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 5,86 azalışla 23.553,22 puana geriledi. Söz konusu değer kaybıyla endeks, 12 Şubat'ta kaydettiği 29.551,42 puanlık rekor kapanışının yüzde 20 gerisine düşerek teknik olarak "ayı piyasası"na girdi.

S&P 500 endeksi, yüzde 4,86 kayıpla 2.742,28 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 4,7 düşüşle 7.952,05 puana indi.

Endekslerdeki sert düşüşte, Dünya Sağlık Örgütü'nün Kovid-19'u pandemi olarak nitelendirmesi ve salgının ekonomide yarattığı belirsizliğin devam etmesi etkili oldu.

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi, bugünden itibaren gecelik işlemlerde piyasaya sunulacak nakit miktarını 175 milyar dolara çıkardı.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kovid-19 salgınına ilişkin bu akşam saatlerinde açıklama yapacağı bildirildi.

Amerika Birleşik Devletleri, Dünya Sağlık Örgütü, Dow Jones, New York, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 11:40 Kaynak: AA
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