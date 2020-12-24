New York borsası Noel arifesinde yükselişle açıldı

Trump, destek paketini "rezalet" olarak nitelendirerek, Kongre'ye 600 dolarlık nakit para yardımını 2 bin dolara çıkarma çağrısında bulunmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın kongrede kabul edilerek kendisinin onayına sunulan ekonomik destek paketine tepki göstermesinin ardından pakete ilişkin belirsizlik sürerken, Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçiler, Demokratlar'ın 600 dolarlık nakit para yardımını 2 bin dolara çıkarma girişimini Trump'ın çağrısına rağmen reddetti.

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine yönelik destek paketi de piyasaların odağındaki yerini korudu.

Piyasalardaki olumlu havada, Avrupa Birliği ve İngiltere'nin Brexit sonrası ticari ilişkileri belirleyecek anlaşma müzakerelerinde uzlaşı sağlaması etkili oldu.

Noel arifesinde yarım gün işlem görecek piyasalar, açılışta pozitif bir seyir izledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,20 yükselişle 3.697,50 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,23 artarak 12.799,91 puandan işlem görmeye başladı.

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