Son Dakika Haberleri: New York Borsası Noel Sonrası Ralli Yaptı

New York Borsası Noel Sonrası Ralli Yaptı

41 dakika önce

New York borsası, Noel tatili sonrasında ralli yaparak son dönemdeki sert kayıpların bir kısmını geri aldı.

New York Borsası Noel Sonrası Ralli Yaptı, System.String[]
New York borsası, Noel tatili sonrasında ralli yaparak son dönemdeki sert kayıpların bir kısmını geri aldı.


Kapanışta, Dow Jones 1,086 puan artışla (yüzde 5) 22,878. 45 puana çıkarak tarihindeki en büyük günlük artışı kaydetti. Standard&Poor's (S&P) 500 Endeksi 116,60 puan (yüzde 4,96) kazançla 2.467,70 puana ve Nasdaq Teknoloji Endeksi 361,44 puan (yüzde 5,84) yükselişle 6,554,36 puana ulaşarak 2009 yılından bu yana en iyi günlük performanslarını sergiledi.


Endekslerin son dönemdeki abartılı satış dalgasını kırmasına, Trump'ın gün boyu ABD Merkez Bankası Fed'e sataşmaması, güçlü gelen tatil dönemi harcamaları ve petrol fiyatlarındaki sert artış yardımcı oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 12:42 Kaynak: AA

Dow Jones, New York, Ekonomi
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