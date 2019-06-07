Son Dakika Haberleri: New York borsası pozitif seyrediyor
Son Dakika Ekonomi Haber

New York borsası pozitif seyrediyor

1 saat önce

New York borsası, açıklanan makroekonomik verilerin ardından yükselişini sürdürüyor.

New York borsası pozitif seyrediyor, System.String[]
New York borsası, açıklanan makroekonomik verilerin ardından yükselişini sürdürüyor.
ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam ve ortalama saatli kazançlar verilerinin beklentilerin altında kalmasının ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,9 artışla 25.947,20 puan, S&P 500 endeksi yüzde 1 değer kazancıyla 2.870,90 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 1,2 artışla 7.703,70 puan seviyelerinde seyrediyor.
Analistler, ticaret savaşı endişelerine karşın ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine gideceği beklentilerinin, açıklanan son verilerin ardından yükseldiğini, bunun da pay piyasalarını desteklediğini ifade etti.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 05:22 Kaynak: AA
Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hobi olarak Akzambak yetiştirmeye başladı, taleplere yetişemiyor Yüzyıllık vaatte geri sayım! Filyos Limanı 2020'de hizmete alınacak Tüketicilere "sosyal medya pazarı" uyarısı Dolar yeniden yükselişe geçti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.6.2019 18:40:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: New York borsası pozitif seyrediyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]