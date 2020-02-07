New York borsası rekor yükselişle kapandı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi New York borsası rekor yükselişle kapandı - Son Dakika Ekonomi

New York borsası rekor yükselişle kapandı

6 saat önce

New York borsasında endeksler, perşembe gününü rekor yükselişle tamamladı.

New York borsası rekor yükselişle kapandı, System.String[]

New York borsasında endeksler, perşembe gününü rekor yükselişle tamamladı.

Kapanışta, Dow Jones endeksi 89 puan (yüzde 0,30) artışla 29,379.77 puana, S&P 500 endeksi 11 puan (yüzde 0,32) yükselişle 3,345.50 puana ve Nasdaq endeksi 64 puanlık (yüzde 0,67) kazançla 9,572.15 puana çıktı.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 1 Şubat ile biten haftada 202 bine gerileyerek beklentinin altında gerçekleşti.

Ülkede tarım dışı istihdam verimliliği, geçen yılın 4'üncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,4 artarak piyasa beklentisinin altında oluştu.

ABD Merkez Bankasının takip ettiği enflasyon göstergelerinden biri olan birim emek maliyeti de geçen yılın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,4 arttı ve piyasa beklentisiyle paralel bir seyir izledi.

Amerika Birleşik Devletleri, Dow Jones, New York, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 12:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Hindistan'daki ABD Büyükelçiliği bahçesinde, 5 yaşındaki bir kız çocuğu cinsel istismara uğradı Sendikasız işçi çalıştıran Nusret, New York'ta protesto edildi Aklanan Trump düzenlediği basın toplantısında o manşeti gösterdi ve "bunu çerçeveleteceğim" dedi

Son Dakika Haberleri
00:41 Mucize Doktor'un 22. bölüm fragmanı yayınlandı! Ferman, Ali'nin Nazlı'ya aşık olduğunu öğreniyor
23:39 Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade siyah yırtmaçlı elbisesiyle büyüledi
22:58 Mine Tugay'ın TBT'si sosyal medyada binlerce beğeni aldı
21:48 Darp edilen TikTok fenomeni Ares Özdemir, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor
21:46 Serkay Tütüncü, sevgilisi Nesli Alagil ile sarmaş dolaş görüntülendi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2020 06:55:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: New York borsası rekor yükselişle kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]