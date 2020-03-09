New York borsası sert düşüşle açılarak devre kesti - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi New York borsası sert düşüşle açılarak devre kesti - Son Dakika Ekonomi

New York borsası sert düşüşle açılarak devre kesti

7 saat önce

New York borsası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkisine yönelik endişelerin artması ve petroldeki sert düşüşün etkisiyle, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı.

New York borsası sert düşüşle açılarak devre kesti, System.String[]

New York borsası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkisine yönelik endişelerin artması ve petroldeki sert düşüşün etkisiyle, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı. Açılışta, sert düşüş sonrası işlemler durduruldu.

Açılışta, Dow Jones endeksi, 1800 puana yakın değer kaybetti ve yüzde 6,92 azalışla 24.075,10 puandan işlem gördü.

Nasdaq endeksi yüzde 6,86 azalışla 7.987,44 puandan işlem görmeye başladı.

S&P 500 endeksi ise yüzde 7 düşüş gösterdi ve bu nedenle devre kesici uygulamaya girerek piyasada işlemler 15 dakika süreyle durduruldu.

Piyasalardaki negatif seyirde, Kovid-19 salgınına ilişkin artan endişeler ve hızlı bir şekilde düşen petrol fiyatları etkili oldu.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkelerin toplantısından üretim kesintisi kararının çıkmaması ve yetkililerden gelen açıklamaların herhangi bir anlaşmaya ilişkin beklentileri azaltması sonrası Brent petrolün varil fiyatı 32 dolara geriledi. Petrol fiyatlarında 3'te bir oranındaki bu düşüş, Ocak 1991'de Birinci Körfez Savaşı'nın başlangıcında yaşanan düşüşten sonraki en büyük düşüş olarak kayıtlara geçti.

ABD'nin 10 yıl vadeli tahvil faizi yüzde 0,4'ün altına, 30 yıl vadeli tahvil faizi ise yüzde 1'in altına geriledi.

Dow Jones, New York, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 05:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Rusya, petrol arzını artıran Suudi Arabistan'a aynı şekilde karşılık verecek
Petrol fiyatlarındaki sert düşüş Suudi Arabistan, Rusya ve ABD'yi vuracak Trump'tan petrol krizine ilişkin ilk yorum geldi Türkiye'nin en büyük fuarı Konya Tarım Fuarı, koronavirüsü nedeniyle ertelendi

Son Dakika Haberleri
00:06 New York borsası rekor düşüşle kapandı
00:06 Türkiye'nin en büyük fuarı Konya Tarım Fuarı, koronavirüsü nedeniyle ertelendi
23:29 İBB Araştırma Komisyonu, Yenikapı'daki araçlarla ilgili raporunu açıkladı: Makam aracı değil, hizmet aracı
23:26 Brüksel'de Türkiye-AB liderler zirvesi
23:22 New York borsası sert düşüşle kapandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2020 00:16:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: New York borsası sert düşüşle açılarak devre kesti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]