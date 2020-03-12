New York borsası sert düşüşle açılarak devre kesti - Son Dakika
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New York borsası sert düşüşle açılarak devre kesti

6 saat önce

New York borsası, ABD Başkanı Donald Trump'ın cuma gecesinden itibaren Avrupa'dan gelen tüm seyahatleri 30 gün süreyle askıya aldıklarını duyurmasının ardından güne sert düşüşle başladı.

New York borsası sert düşüşle açılarak devre kesti, System.String[]

New York borsası, ABD Başkanı Donald Trump'ın cuma gecesinden itibaren Avrupa'dan gelen tüm seyahatleri 30 gün süreyle askıya aldıklarını duyurmasının ardından güne sert düşüşle başladı. Açılışın ardından S&P endeksinin yüzde 7 düşmesiyle işlemler durduruldu.

Açılışta, Dow Jones endeksi 1.300 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 5,81 azalışla 22.184,71 puandan işlem gördü.

Nasdaq endeksi, yüzde 6,58 kayıpla 7.398,58 puandan işlem görmeye başladı.

S&P 500 endeksi ise açılışın ardından bu hafta ikinci kez yüzde 7 düşüş gösterdi ve bu nedenle devre kesici uygulamaya girerek piyasada işlemler 15 dakika süreyle durduruldu. Endeks, haftanın ilk işlem gününde de yüzde 7 değer kaybederek borsada devre kesilmesine neden olmuştu.

Amerikan piyasasındaki sert düşüşte, ABD Başkanı Donald Trump'ın cuma gecesinden itibaren İngiltere'yi muaf tutarak Avrupa'dan gelen tüm seyahatleri 30 gün boyunca askıya aldıklarını duyurması etkili oldu.

New York borsası, Dünya Sağlık Örgütü'nün Kovid-19'u "pandemi (salgın)" olarak nitelendirmesinin ardından dün de günü sert düşüşle tamamlamıştı. Kapanışta, Dow Jones endeksi 1.400 puanın üzerinde değer kaybederek 23.553,22 puana gerilemiş ve 12 Şubat'ta kaydettiği 29.551,42 puanlık rekor kapanışının yüzde 20 gerisine düşerek teknik olarak "ayı piyasasına" girmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, New York, Avrupa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 04:56 Kaynak: AA
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