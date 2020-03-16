New York borsası sert düşüşle açılınca 15 dakika boyunca işlemleri durdurdu - Son Dakika
Son Dakika Dünya New York borsası sert düşüşle açılınca 15 dakika boyunca işlemleri durdurdu - Son Dakika Dünya

New York borsası sert düşüşle açılınca 15 dakika boyunca işlemleri durdurdu

6 saat önce

New York borsası sert düşüşle açıldı. Fed'in Covid-19 salgınının ekonomik etkisini hafifletmek için ikinci kez sürpriz faiz indirimine gitmesinin ardından S&P 500 endeksinin açılışta yüzde 8 düşmesiyle devre kesici uygulaması devreye girdi ve işlemler 15 dakika süreyle durduruldu

New York borsası sert düşüşle açılınca 15 dakika boyunca işlemleri durdurdu, System.String[]

New York borsası, siyasilerin piyasaları sakinleştirmek için likidite sağlayarak koordineli hareket etme kararı almasına rağmen haftanın ilk işlem gününe sert düşüşle başladı.


Açılışta S&P endeksinin yüzde 8 düşmesiyle panik satışları önlemek için borsa devre kesti.

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New York, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 06:49 
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