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New York borsası sert düşüşle açılınca 15 dakika boyunca işlemleri durdurdu
6 saat önce
New York borsası sert düşüşle açıldı. Fed'in Covid-19 salgınının ekonomik etkisini hafifletmek için ikinci kez sürpriz faiz indirimine gitmesinin ardından S&P 500 endeksinin açılışta yüzde 8 düşmesiyle devre kesici uygulaması devreye girdi ve işlemler 15 dakika süreyle durduruldu
New York borsası, siyasilerin piyasaları sakinleştirmek için likidite sağlayarak koordineli hareket etme kararı almasına rağmen haftanın ilk işlem gününe sert düşüşle başladı.
Açılışta S&P endeksinin yüzde 8 düşmesiyle panik satışları önlemek için borsa devre kesti.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 06:49
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