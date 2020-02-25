New York borsası sert düşüşle kapandı - Son Dakika
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New York borsası sert düşüşle kapandı

33 dakika önce

New York borsası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayılarının artmasıyla haftanın ilk işlem gününü sert düşüşle tamamladı.

New York borsası sert düşüşle kapandı, System.String[]

New York borsası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayılarının artmasıyla haftanın ilk işlem gününü sert düşüşle tamamladı.

Kapanışta, Dow Jones endeksi 1.000 puanın üzeride geriledi ve yüzde 3,56 azalışla 27.960,80 puana düştü.

S&P 500 endeksi, 110 puan (yüzde 3,32) kayıpla 3.227,04 puana ve Nasdaq endeksi 355 puan (yüzde 3,71) azalışla 9.221,28 puana geriledi.

Endekslerdeki düşüşte, Çin'in yanı sıra İtalya, Güney Kore ve İran gibi ülkelerde koronavirüs vakalarındaki artışın ivme kazanması ve küresel ekonominin olumsuz etkileneceğine ilişkin endişelerin artması etkili oldu.

ABD'de bugün küresel yatırımcılar için güvenli liman olarak kabul edilen 10 yıllık ABD devlet tahvili getirisi de yüzde 1,37'ye geriledi ve 2016'dan bu yana en düşük seviyeyi gördü.

Ülkede bugün açıklanan verilere göre, ABD Merkez Bankası (Fed) Dallas Şubesinin imalat sanayi endeksi, şubatta 1,2 değerine yükseldi. Ocakta eksi 0,2 olarak kaydedilen endekse yönelik piyasa beklentileri ise 11,8 değerini alması yönündeydi.

Amerika Birleşik Devletleri, Dow Jones, New York, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 12:36 Kaynak: AA
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