New York borsası sert düşüşle kapandı
1 saat önce
New York borsası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayılarının artmasıyla haftanın ilk işlem gününü sert düşüşle tamamladı.
New York borsası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayılarının artmasıyla haftanın ilk işlem gününü sert düşüşle tamamladı.
Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 01:06
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