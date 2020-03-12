New York borsası sert düşüşle kapandı - Son Dakika
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New York borsası sert düşüşle kapandı

33 dakika önce

Dow Jones endeksi kapanışta 1.400 puanın üzerinde değer kaybetti ve şubat ayındaki rekor kapanışının yüzde 20 gerisine düşerek "ayı piyasası"na girdi.

New York borsası sert düşüşle kapandı, System.String[]

Dow Jones endeksi kapanışta 1.400 puanın üzerinde değer kaybetti ve şubat ayındaki rekor kapanışının yüzde 20 gerisine düşerek "ayı piyasası"na girdi.

Dow Jones, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 12:08 
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