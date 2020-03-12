New York borsası sert düşüşle kapandı
33 dakika önce
Dow Jones endeksi kapanışta 1.400 puanın üzerinde değer kaybetti ve şubat ayındaki rekor kapanışının yüzde 20 gerisine düşerek "ayı piyasası"na girdi.
Dow Jones endeksi kapanışta 1.400 puanın üzerinde değer kaybetti ve şubat ayındaki rekor kapanışının yüzde 20 gerisine düşerek "ayı piyasası"na girdi.
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 12:08
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