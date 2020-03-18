New York borsası sert düşüşle kapandı - Son Dakika
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New York borsası sert düşüşle kapandı

6 saat önce

New York borsası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının ekonomik etkilerine ilişkin endişelerle çarşamba gününü sert düşüşle tamamladı.

New York borsası sert düşüşle kapandı, System.String[]

New York borsası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının ekonomik etkilerine ilişkin endişelerle çarşamba gününü sert düşüşle tamamladı.

Kapanışta, Dow Jones endeksi yaklaşık 1300 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 6,3 azalışla 19.904,04 puana geriledi. Endeks, son 3 yılda ilk defa kapanışta 20.000 puanın altını gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 4,8 kayıpla 2.407,38 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 4,7 azalışla 6.989,84 puana düştü.

Amerikan borsasında endeksler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının ekonomiyi olumsuz etkileyeceğine yönelik endişelerle gün boyu aşağı yönlü bir seyir izledi.

Gün içerisinde S&P 500 endeksinin yüzde 7 düşmesiyle borsa devre kesti ve işlemler 15 dakika süreyle durduruldu. Böylece, Kovid-19 endişelerinin hakim olduğu borsada, bu ay 4'üncü kez "devre kesici" uygulaması devreye girdi.

Öte yandan, Kovid-19 salgını petrol tüketiminde zayıflamaya neden olarak petrol piyasalarını da olumsuz etkiledi. Brent petrolün varil fiyatı, bugün yüzde 14 değer kaybederek, 24,67 dolara geriledi. Böylece petrol fiyatı 2003'den bu yana ilk kez varil başına 25 doların altını test etti.

Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 20,37 dolardan alıcı buldu ve WTI türü ham petrolde Şubat 2002'den bu yana görülen en düşük seviye kaydedildi.

Dow Jones, New York, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 11:18 Kaynak: AA

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