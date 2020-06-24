New York borsası sert düşüşle kapandı - Son Dakika

New York borsası sert düşüşle kapandı

New York borsası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayılarının etkisiyle günü sert düşüşle tamamladı.

New York borsası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayılarının etkisiyle günü sert düşüşle tamamladı.

Metin Feyzioğlu, krize neden olan Anıtkabir fotoğrafıyla ilgili konuştu: Baro başkanları öfkelenmekte haklılar
Koronavirüsle ilgili 118 bin kişiye yapılan PCR testinde toplumun bağışıklık oranı binde 2,8 çıktı
ABD, Terörizm 2019 Ülkeler Raporu'nu açıkladı! Türkiye bölümünde dikkat çeken YPG detayı

Kapanışta Dow Jones endeksi, 700 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 2,71 azalışla 25.447,31 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 2,56 kayıpla 3.051,14 puana ve Nasdaq endeksi de yüzde 2,19 azalışla 9.909,17 puana düştü.

Endekslerdeki düşüşte, Kovid-19 salgınında artan vaka sayıları ve salgında ikinci dalgaya ilişkin endişeler etkili oldu.

ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ederken, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı 2,4 milyona ulaştı.

Ülke genelinde artan vaka sayısına ilişkin haberler, ekonomik toparlanmanın tehlikeye girebileceğine ilişkin endişelerin artmasına neden oldu.

Dow Jones, New York, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 11:21 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi New York borsası sert düşüşle kapandı - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

17:55 Somonun kilosu 5 lira düşerek 20 liraya geriledi 17:39 Altının kilogramı 391 bin liraya yükseldi 17:35 IMF Türkiye için yüzde 5 küçülme tahminini değiştirmedi 17:11 Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi 16:38 41 yıllık Aras Kargo'yu Avusturyalılar alıyor 16:26 Swissport, İngiltere'de 4 bin 500 kişiyi işten çıkaracak 15:57 Türkiye'nin geliştirdiği SARB-83 uçak bombası ilklere imza atarak testi geçti 15:37 Hindistan'ın geliştirdiği koronavirüs ilacı 71 dolardan satılacak 15:16 Danıştay'dan belediyelerin yardım kampanyası kararı: Yasak devam edecek 13:26 1 Temmuz'dan itibaren havalimanlarında koronavirüs test merkezleri açılacak 11:34 Bodrum'da fahiş fiyat sezonu açıldı! 1,5 porsiyon döner: 370 TL 10:57 Son dakika: Yeni Rekabet Kanunu ile Türkiye'ye daha çok uluslararası yatırımcı çekilecek 10:29 Tarlada 1 liradan satılan karpuz üreticinin yüzünü güldürdü 10:15 Vatandaşa tek tek soruldu! İşte Türk halkının en güvendiği bankalar 09:57 Asırlık zeytin ağaçlarının meyvesi, açık artırmayla satılacak
Metin Feyzioğlu, krize neden olan Anıtkabir fotoğrafıyla ilgili konuştu: Baro başkanları öfkelenmekte haklılar
00:35
Koronavirüsle ilgili 118 bin kişiye yapılan PCR testinde toplumun bağışıklık oranı binde 2,8 çıktı
00:17
Trump, anketlerde Demokrat rakibi Biden'ın 14 puan gerisinde kaldı
00:17
Eşinin boşanma davası açtığını öğrenen kadın intihara kalkıştı
00:10
Liverpool, evinde Crystal Palace'ı 4-0 mağlup etti
00:03
Dünya Sağlık Örgütü: Gelecek hafta koronavirüs vaka sayısı 10 milyonu geçecek
23:23
Manchester United, evinde Sheffield United'ı 3-0 yendi
23:00
Meclis'te koronavirüs alarmı! Pandemi timi kurulacak, lokantalar kapatılacak
22:39
Fransız dergisinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük övgü: Libya'da dürüst oynayan tek kişi
22:27
ABD, Terörizm 2019 Ülkeler Raporu'nu açıkladı! Türkiye bölümünde dikkat çeken YPG detayı
22:25
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2020 05:35:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: New York borsası sert düşüşle kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]