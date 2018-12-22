New York Borsası Sert Geriledi
5 saat önce
New York borsası, haftanın son işlem gününde Amerikan federal hükümetinin bütçe krizi nedeniyle gece yarısı kısmen kapanacağı endişeleriyle sert değer kaybetti.
New York
borsası, haftanın son işlem gününde Amerikan federal hükümetinin bütçe krizi nedeniyle gece yarısı kısmen kapanacağı endişeleriyle sert değer kaybetti.
Kapanışta, Dow Jones
Endeksi yüzde 1,81 düşüşle 22.445,37 puana, Standard&Poor's (S&P) 500 Endeksi yüzde 2,06 kayıpla 2.416,58 puana ve Nasdaq Teknoloji Endeksi yüzde 2,99 azalışla 6,333.00 puana geriledi. ABD
Başkanı Donald Trump
'ın Meksika
duvarı için finansman içermeyen bir bütçe tasarısını imzalamayacağı restiyle ortaya çıkan bütçe krizi, endeksleri haftanın son işlem günü de aşağı çekti. Amerikan Kongresi
, yerel saatle gece yarısına kadar Trump'ın onaylayacağı yeni bir tasarıyı geçiremez ya da Trump geri adım atmazsa federal hükümet bir kez daha kısmi ve geçici olarak kapanacak.
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 12:47 Kaynak: AA
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