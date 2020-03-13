New York borsası Trump'ın açıklamalarının ardından ralli yaptı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi New York borsası Trump'ın açıklamalarının ardından ralli yaptı - Son Dakika Ekonomi

New York borsası Trump'ın açıklamalarının ardından ralli yaptı

34 dakika önce

New York borsası, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülke genelinde "ulusal acil durum" ilan etmesi ve salgınla mücadele için yaklaşık 50 milyar dolarlık acil durum fonunu erişime açılacağını duyurmasının ardından haftanın son işlem gününü ralli...

New York borsası Trump'ın açıklamalarının ardından ralli yaptı, System.String[]

New York borsası, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülke genelinde "ulusal acil durum" ilan etmesi ve salgınla mücadele için yaklaşık 50 milyar dolarlık acil durum fonunu erişime açılacağını duyurmasının ardından haftanın son işlem gününü ralli yaparak tamamladı.

Kapanışta, Dow Jones endeksi 2000 puana yakın değer kazandı ve yüzde 9,4 artışla 23.185,62 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi, yüzde 9,2 artarak 2.711,02 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 9,3 yükselişle 7.874,88 puana çıktı. Böylece endeksler, Ekim 2008'den bu yana kaydedilen en yüksek günlük kazancı sağladı.

New York borsası, Kovid-19 salgınına ilişkin endişelerle perşembe gününü sert düşüşle tamamlamış ve piyasalar 1987'den bu yana en büyük kaybını yaşamıştı.

Amerikan borsasındaki bugünkü yükselişte ABD Başkanı Trump'ın açıklamaları etkili oldu. Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülke genelinde "ulusal acil durum" ilan ettiğini ve 50 milyar dolara yakın acil durum fonunun erişime açılacağını söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, New York, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 11:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle acil durum ilan edildi
Ivanka Trump ile aynı karede yer alan Avustralyalı Bakan koronavirüse yakalandı ABD Başkanı Trump koronavirüs testi yaptıracak Hazine ve Maliye Bakanlığı koronavirüs fırsatçıları için WhatsApp ihbar hattı kurdu

Son Dakika Haberleri
00:04 9 ülkeden Türkiye'ye yolcu girişi durdurulacak
23:59 S&P'den Euro bölgesi resesyon uyarısı
23:59 Kanada Merkez Bankası faiz indirdi
23:48 New York borsası Trump'ın açıklamalarının ardından ralli yaptı
23:36 Kanada Merkez Bankası faiz indirdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2020 00:22:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: New York borsası Trump'ın açıklamalarının ardından ralli yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]