Son Dakika Haberleri: New York Borsası ve Nasdaq'a Rakip Geliyor

New York Borsası ve Nasdaq'a Rakip Geliyor

44 dakika önce

– Aralarında Morgan Stanley, Fidelity Investments ve Citadel Securities LLC'nin bulunduğu bir grup finans şirketi, Nasdaq ve New York Borsası'na rakip olması planlanan, New York merkezli Members Exchange (MEMX) adlı yeni bir hisse senedi piyasası kurmaya hazırlanıyor.

New York Borsası ve Nasdaq'a Rakip Geliyor, System.String[]
– Aralarında Morgan Stanley, Fidelity Investments ve Citadel Securities LLC'nin bulunduğu bir grup finans şirketi, Nasdaq ve New York Borsası'na rakip olması planlanan, New York merkezli Members Exchange (MEMX) adlı yeni bir hisse senedi piyasası kurmaya hazırlanıyor.

Wall Street Journal'ın haberine göre, MEMX günün ilerleyen saatlerinde konu ile ilgili bir açıklama yaptıktan sonra ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) borsa statüsü almak için başvuracak. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 04:54 Kaynak: DHA

Ekonomi
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