Son Dakika Haberleri: New York Borsası Yatay Seyirle Açıldı

New York Borsası Yatay Seyirle Açıldı

29 dakika önce

New York borsası, güne yatay seyirle başladı.

New York Borsası Yatay Seyirle Açıldı, System.String[]
New York borsası, güne yatay seyirle başladı.

Dow Jones endeksi yüzde 0,03 artışla 24.535,61 puanda, S&P 500 endeksi yüzde 0,03 kazançla 2.644,70 puanda ve Nasdaq endeksi yüzde 0,04 değer kazancıyla 7.088,45 puanda seyrediyor.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) yarınki faiz kararı öncesinde New York borsasının yatay seyrettiğini belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 05:44 Kaynak: AA

Dow Jones, New York, Ekonomi
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