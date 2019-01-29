New York Borsası Yatay Seyirle Açıldı
29 dakika önce
New York borsası, güne yatay seyirle başladı.
New York
borsası, güne yatay seyirle başladı. Dow Jones
endeksi yüzde 0,03 artışla 24.535,61 puanda, S&P 500 endeksi yüzde 0,03 kazançla 2.644,70 puanda ve Nasdaq endeksi yüzde 0,04 değer kazancıyla 7.088,45 puanda seyrediyor.
Analistler, ABD Merkez
Bankasının (Fed
) yarınki faiz kararı öncesinde New York borsasının yatay seyrettiğini belirtti.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 05:44 Kaynak: AA
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