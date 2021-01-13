New York borsası yatay seyirle kapandı

New York borsası, günü yatay seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,19 artışla 31.068,69 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,04 artarak 3.801,19 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,28 yükselişle 13.072,43 puana çıktı.

ABD'deki politik ve ekonomik gelişmeler piyasaların odağındaki yerini korudu.

ABD Başkanlığına seçilen Joe Biden'ın, 20 Ocak'ta göreve gelmesinin ardından hayata geçirmesi beklenen ekonomik destek paketine ilişkin beklentiler artış gösterdi. Biden geçen hafta "trilyon dolar" büyüklüğünde ekonomik destek paketi sözü vermişti.

ABD'li büyük bankaların bu hafta dördüncü çeyrek bilançolarının açıklanması beklenirken, bankacılık hisselerinde yükseliş görüldü. Goldman Sachs'ın hisseleri yüzde 2'nin, JPMorgan Chase ve Bank of America'nın hisseleri ise yüzde 1'in üzerinde artış kaydetti.