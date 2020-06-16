New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, beklenenden iyi gelen perakende satış verisinin ardından güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 800 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 3,21 artışla 26.590,31 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 2,78 kazançla 3.151,90 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 2,34 yükselişle 9.953,21 puandan işlem görmeye başladı.

Endekslerdeki pozitif seyirde, ülkede perakende satışların mayıs ayında kaydettiği rekor yükseliş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisindeki gelişmeler ve ABD Merkez Bankasının (Fed) Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerini hafifletmek amacıyla dün attığı adımlar belirleyici oldu.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, perakende satışlar, mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 17,7 artarak en yüksek aylık yükselişini kaydetti. Nisanda Kovid-19 salgını nedeniyle rekor düşüş gösteren veriye ilişkin piyasa beklentisi, perakende satışların mayısta yüzde 8 artması yönündeydi.

Ülkede sanayi üretimi de nisan ayında kaydettiği rekor düşüşün ardından mayıs ayında toparlanma gösterdi ve aylık yüzde 1,4 arttı.

Öte yandan, Fed'den dün yapılan açıklamada, bankanın İkincil Piyasa Kurumsal Kredi Tesisi (SMCCF) kapsamında şirket tahvili alacağı duyurulmuştu. Banka, Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerini hafifletmek amacıyla uygulamaya koyduğu küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik kredi programı kapsamında bankaların başvurularını da dün almaya başlamıştı.

Analistler, piyasaların bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın ABD Senatosu Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi'nde yapacağı para politikası sunumunu takip edeceğini bildirdi.