New York borsası yükselişle açıldı - Son Dakika

New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, güne yükselişle başladı.

New York borsası, güne yükselişle başladı.

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Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,47 artışla 25.934,11 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,53 kazançla 3.116,85 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,45 yükselişle 10.104,15 puandan işlem görmeye başladı.

Endekslerdeki yükselişte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı yürütülen aşı çalışmalarına ilişkin haberler ve haziranda yükseliş gösteren özel sektör istihdamı etkili oldu.

ABD basınında yer alan haberlere göre, merkezi ABD'de bulunan ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının klinik testlerinde olumlu sonuçlar elde edildi.

Öte yandan, ABD'de ADP Araştırma Enstitüsü tarafından bugün açıklanan ulusal istihdam raporu, iş gücü piyasasının haziranda iyileşmeye devam ettiğini gösterdi. Buna göre, ülkede özel sektör istihdamı, haziranda 2 milyon 369 bin kişilik artış kaydetti.

Amerika Birleşik Devletleri, Dow Jones, New York, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 16:57 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi New York borsası yükselişle açıldı - Son Dakika Ekonomi

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