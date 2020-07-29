New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı öncesi güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,16 artışla 26.421,56 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,31 kazançla 3.228,49 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,68 yükselişle 10.472,50 puandan işlem görmeye başladı.

Piyasalar bugün Fed'in iki gün süren Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında alınacak kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarını takip edecek.

Analistler, Fed'in faizlerde değişiklik yapmasının beklenmediğini, karar metni ve Powell'ın vereceği ipuçlarının piyasalar için önemli olacağını bildirdi.

Öte yandan, Facebook, Amazon, Apple ve Google üst yöneticilerinin Temsilciler Meclisi alt komitesinin tekelleşme karşıtı panelinde vereceği ifadeler de piyasaların odağında olacak.