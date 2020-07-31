New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,36 artışla 26.409,33 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,47 yükselişle 3.261,61 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 1,35 kazançla 10.730,61 puandan işlem görmeye başladı.

Endekslerdeki yukarı yönlü seyirde, Apple, Amazon ve Facebook gibi ABD'li teknoloji devlerinin nisan-haziran dönemine ait bilançolarının beklenenden iyi gelmesi etkili oldu.

Söz konusu dönemde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen gelir ve karlarını artıran şirketlerin dün açıkladığı bilançolarına göre, Apple'ın nisan-haziran döneminde elde ettiği gelir geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11 artarak 59,7 milyar dolara, Amazon'un aynı dönemdeki geliri yüzde 40 artarak 88,9 milyar dolara ve Facebook'un geliri yüzde 11 artarak 18,7 milyara ulaştı.