New York borsası yükselişle açıldı - Son Dakika

New York borsası yükselişle açıldı

04.11.2020 18:05
New York borsası yükselişle açıldı, System.String[]

ABD'de 59. başkanlık seçimlerinin sonuçları beklenirken, New York borsası güne yükselişle başladı.

ABD'de 59. başkanlık seçimlerinin sonuçları beklenirken, New York borsası güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 200 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,92 artışla 27.731,63 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 1,59 yükselişle 3.422,64 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 2,71 artarak 11.462,92 puandan işlem görmeye başladı.

Seçim sonuçlarına ilişkin belirsizliğe rağmen New York borsasında endeksler, teknoloji hisselerinin öncülüğünde yükseliş kaydetti.

ABD halkı, ülkenin 59. başkanını belirlemek üzere dün sandık başına giderken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle postayla oy kullananların sayısının fazlalığı ve posta oylarının sayım sürecindeki farklılıklar nedeniyle seçim sonuçları henüz netleşmedi.

Ülkede resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhuriyetçi aday Donald Trump şu ana kadar 213, Demokrat aday Joe Biden ise 238 delege sayısına ulaştı.

Şimdiye kadar açıklanan sonuçlara piyasaların tepkisi pozitif olurken, seçim sonuçlarının tahmin edilenden önce açıklanacağı umudu ve seçim sonrasında ekonomik teşvik paketinin yeniden gündeme geleceğine ilişkin beklentiler piyasalardaki pozitif havayı destekledi.

Analistler, oy sayım sürecinin uzaması ve seçimlerin ABD Yüksek Mahkemesine taşınması halinde piyasalardaki pozitif havanın tersine dönebileceğini belirtti.

Amerika Birleşik Devletleri, Dow Jones, New York, Nasdaq, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi New York borsası yükselişle açıldı - Son Dakika Ekonomi


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