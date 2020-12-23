New York borsası yükselişle açıldı - Son Dakika

New York borsası yükselişle açıldı

23.12.2020 18:07
New York borsası yükselişle açıldı, System.String[]

New York borsası, güne yükselişle başladı.

New York borsası, güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,47 artışla 30.155,88 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,33 yükselişle 3.699,60 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,15 artarak 12.826,92 puandan işlem görmeye başladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın kongrede kabul edilerek kendisinin onayına sunulan Kovid-19 salgınına yönelik destek paketine dün tepki göstermesine rağmen endeksler, bugün açılışta pozitif bir seyir izledi.

Söz konusu destek paketinin hem Senato hem de Temsilciler Meclisi'nden geçerek imzasına gelmesinin ardından Twitter hesabından bir video mesaj yayımlayan Trump, paketi "rezalet" olarak nitelendirerek, "Kongreye bu pakette saçma bir şekilde düşük olan 600 dolarlık nakit para yardımını 2 bin dolara çıkarma çağrısı yapıyorum." ifadesini kullanmıştı.

Trump'ın destek paketine yönelik tepkisi belirsizliğe neden olsa da nakit yardımını artırma çağrısı olumlu karşılandı.

Kovid-19 aşısına ilişkin gelişmeler de piyasaları olumlu etkiledi. ABD hükümeti, Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Alman biyoteknoloji firması Biontech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısından ilave 100 milyon doz satın almak üzere anlaştığını duyurdu.

Öte yandan ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 19 Aralık ile biten haftada beklenmedik bir düşüş göstererek 803 bin seviyesine geriledi.

ABD'de dayanıklı mal siparişleri de kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,9 artışla 244,2 milyar dolara çıkarak beklentileri geride bıraktı.

Amerikalıların kişisel gelir ve harcamaları ise kasımda beklenenden fazla azaldı. Kişisel gelirler kasımda aylık yüzde 1,1 ve kişisel tüketim harcamaları yüzde 0,4 düşüş gösterdi.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Dow Jones, New York, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi New York borsası yükselişle açıldı - Son Dakika Ekonomi


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