New York borsası yükselişle açıldı - Son Dakika

New York borsası yükselişle açıldı

28.01.2021 18:15
New York borsası yükselişle açıldı, System.String[]

New York borsası, güne yükselişle başladı.

New York borsası, güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 200 puanın üzerinde değer kazandı ve 0,71 artışla 30.519,70 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,76 yükselişle 3.779,42 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,52 artarak 13.339,09 puandan işlem görmeye başladı.

Amerikan borsasında endeksler, dün yaşanan sert düşüşün ardından bugün açılışta pozitif bir seyir izledi.

Endekslerdeki yukarı yönlü harekette, makroekonomik veriler etkili oldu.

ABD ekonomisi, 2020'nin dördüncü çeyreğinde piyasa beklentileriyle paralel yüzde 4 büyüdü. Ancak ülke ekonomisi, 2020 yılı genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle yüzde 3,5 küçülerek 1946'dan bu yana en kötü performansını kaydetti.

Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı ise 23 Ocak ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 67 bin kişi azalarak 847 bine geriledi.

Piyasa beklentilerinden iyi gelen verinin, 875 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

Ayrıca, ABD'li şirketlerin 2020'nin son çeyreğine ilişkin bilançoları da piyasalar üzerinde etkili olmaya devam etti. Amerikan teknoloji şirketlerinden Apple, geçen yılın ekim-aralık döneminde ilk kez 100 milyar doların üzerinde gelir elde ettiğini duyururken, Facebook'un geçen yılın son çeyreğindeki geliri yüzde 33 artarak 28,1 milyar dolara yükseldi.

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın geliri de geçen yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 46 artarak 10,7 milyar dolara çıktı.

ABD'li hava yolu şirketi American Airlines ise geçen yılın son çeyreğinde 2,2 milyar dolar zarar ettiğini açıkladı. Ancak American Airlines'ın yaşadığı zarara rağmen korkulandan daha iyi gelen bilançosunun etkisiyle şirketin hisseleri yüzde 15'e yakın değer kazandı.

Amerika Birleşik Devletleri, Dow Jones, New York, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi New York borsası yükselişle açıldı - Son Dakika Ekonomi


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