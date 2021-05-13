New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,11 artışla 33.623,49 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,50 artarak 4.083,05 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,92 kazançla 13.151,67 puana çıktı.

Beklenenden yüksek gelen nisan ayı enflasyonunun ardından dün günü yükselişle tamamlayan endeksler bugün toparlanma gösterdi.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülkede işsizlik maaşı başvuruları düşüşünü sürdürdü. İlk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 8 Mayıs ile biten haftada 473 bine gerileyerek beklenenden fazla düşüş gösterdi.

Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ise nisanda aylık yüzde 0,6 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde artış gösterdi.

Tahvil piyasasında da oynaklık sürerken dün yüzde 1,70 seviyelerine kadar yükselen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi bugün yüzde 1,67 civarında seyretti.