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New York borsası yükselişle açıldı - Son Dakika

New York borsası yükselişle açıldı

24.06.2021 17:07
New York borsası yükselişle açıldı, System.String[]

New York borsası, güne alış ağırlıklı bir seyirle başladı.

New York borsası, güne alış ağırlıklı bir seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 247 puan ve yüzde 0,73 değer kazanarak 34.121 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,52 artışla 4.264 puanda ve Nasdaq endeksi yüzde 0,73 primle 14.376 puanda seyrediyor.

Bugün açıklanan verilere göre, ABD'de birinci çeyrek GSYH çeyreklik yüzde 6,4, mayıs dayanıklı mal siparişleri yüzde 2,3 artarken, mayıs öncü dış ticaret açığı 88,1 milyar dolar oldu. Ülkede ayrıca birinci çeyrek çekirdek PCE çeyreklik yüzde 2,5 ve birinci çeyrek kişisel tüketim çeyreklik yüzde 11,4 artış gösterdi.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin enflasyon ve faiz artırım zamanlamasına dair açıklamalarının "güvercin" ile "şahin" tutum arasında gidip geldiğini belirterek, bugün başlayacak Avrupa Birliği Liderler Zirvesi ile Fed üyelerinden gelecek açıklamaların da piyasaların odak noktasında bulunduğunu bildirdi.

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla, Avrupa Birliği, Dow Jones, New York, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi New York borsası yükselişle açıldı - Son Dakika Ekonomi


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