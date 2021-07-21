New York borsası yükselişle açıldı

Analistler, piyasalardaki dalgalanmanın bu hafta devam edebileceğini, yatırımcıların şirketlerin ikinci çeyrek bilançoları ile Kovid-19 salgınında delta varyantının yayılımı ve küresel ekonomiye etkilerine ilişkin gelişmeleri takip ettiğini bildirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artışın küresel ekonomik toparlanmayı yavaşlatacağına dair endişelerle hafta başında sert kayıplar yaşayan endeksler, dün kaydedilen toparlanmanın ardından bugün de pozitif bir seyir izledi.

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