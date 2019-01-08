Son Dakika Haberleri: New York Borsası Yükselişle Açıldı

New York Borsası Yükselişle Açıldı

29 dakika önce

New York borsası, güne yükselişle başladı.

New York Borsası Yükselişle Açıldı, System.String[]
New York borsası, güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 1,07 artışla 23.781,96 puanda, S&P 500 endeksi yüzde 0,95 kazançla 2.573,78 puanda ve Nasdaq endeksi yüzde 1,04 değer kazancıyla 6.894,07 puanda seyrediyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Atlanta Başkanı Raphael Bostic'in 2019'da bir kez faiz artışını desteklediği söylemi ve ABD ile Çin arasında yürütülen ticaret görüşmelerine yönelik iyimserliğin etkisiyle pay piyasalarında yükseliş eğiliminin sürdüğünü belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 05:54 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Dow Jones, New York, Ekonomi
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