Son Dakika Haberleri: New York Borsası Yükselişle Açıldı

New York Borsası Yükselişle Açıldı

1 saat önce

New York borsası, güne yükselişle başladı.

New York Borsası Yükselişle Açıldı, System.String[]
New York borsası, güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,45 artışla 23.894,38 puanda, S&P 500 endeksi yüzde 0,31 kazançla 2.582,30 puanda ve Nasdaq endeksi yüzde 0,34 değer kazancıyla 6.920,34 puanda seyrediyor.

Analistler, ABD ve Çinli yetkililerin Pekin'de gerçekleştirdiği ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserliğin pay piyasalarını desteklemeye devam ettiğini belirterek, bu akşam açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının tutanaklarının yatırımcıların odağına yerleştiğini ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 05:46 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Dow Jones, New York, Ekonomi
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