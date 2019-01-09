New York Borsası Yükselişle Açıldı

New York
borsası, güne yükselişle başladı.
Açılışın ardından Dow Jones
endeksi yüzde 0,45 artışla 23.894,38 puanda, S&P 500 endeksi yüzde 0,31 kazançla 2.582,30 puanda ve Nasdaq endeksi yüzde 0,34 değer kazancıyla 6.920,34 puanda seyrediyor.
Analistler, ABD
ve Çinli yetkililerin Pekin
'de gerçekleştirdiği ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserliğin pay piyasalarını desteklemeye devam ettiğini belirterek, bu akşam açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed
) Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının tutanaklarının yatırımcıların odağına yerleştiğini ifade etti.