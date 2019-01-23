New York Borsası Yükselişle Açıldı
22 dakika önce
New York borsası, güne yükselişle başladı.
New York
borsası, güne yükselişle başladı.
Açılışın ardından Dow Jones
endeksi yüzde 0,87 artışla 24.616,81 puanda, S&P 500 endeksi yüzde 0,52 kazançla 2.646,46 puanda ve Nasdaq endeksi yüzde 0,59 değer kazancıyla 7.061,81 puanda seyrediyor.
Analistler, ABD
'de şirketlerin karlarının iyi gelmesinin New York borsasına pozitif yansıdığını belirtti.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 05:38 Kaynak: AA
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