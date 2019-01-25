New York Borsası Yükselişle Açıldı
28 dakika önce
New York borsası, güne yükselişle başladı.
New York borsası, güne yükselişle başladı.
Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,82 artışla 24.754,46 puanda, S&P 500 endeksi yüzde 0,71 kazançla 2.661,10 puanda ve Nasdaq endeksi yüzde 0,74 değer kazancıyla 7.125,97 puanda seyrediyor.
Geçen ay ABD Merkez Bankası (Fed) başkanı ve üyelerinden gelen ve sıkı para politikalarının gevşetilebileceği şeklinde algılanan güvercin açıklamalar, dün itibarıyla Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi'nin söylemleri ile Avrupa tarafında da kendini göstermeye başlamış oldu.
Analistler, piyasaların genişlemeci politikaları pozitif karşıladığını, ancak ekonomik büyümeye yönelik endişeler ve ticaret savaşı ile Brexit belirsizliklerinin, borsaların boğa piyasası önündeki en önemli engeller olduğunu ifade etti.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 05:44 Kaynak: AA
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