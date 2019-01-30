Son Dakika Haberleri: New York Borsası Yükselişle Açıldı

New York Borsası Yükselişle Açıldı

30 dakika önce

New York borsası, güne yükselişle başladı.

New York Borsası Yükselişle Açıldı, System.String[]
New York borsası, güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 1,10 artışla 24.850,78 puanda, S&P 500 endeksi yüzde 0,64 kazançla 2.656,88 puanda ve Nasdaq endeksi yüzde 1,06 değer kazancıyla 7.103,00 puanda seyrediyor.

Analistler, bu akşam kararları açıklanacak ABD Merkez Bankasının (Fed) Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısına ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın basın toplantısının takip edileceğini ifade etti.


Fed'in bugün faizlerde değişikliğe gitmesinin beklenmediğini ifade eden analistler, Powell'ın açıklamalarında, 2019'un genelinde para politikasının nasıl şekilleneceğine ilişkin ipuçlarının aranacağını belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 06:09 Kaynak: AA

Dow Jones, Fed, New York, Ekonomi
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