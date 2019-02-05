Son Dakika Haberleri: New York Borsası Yükselişle Açıldı

New York Borsası Yükselişle Açıldı

1 saat önce

New York borsası, güne yükselişle başladı.

New York Borsası Yükselişle Açıldı, System.String[]
New York borsası, güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,38 artışla 25.334,33 puanda, S&P 500 endeksi yüzde 0,16 kazançla 2.729,34 puanda ve Nasdaq endeksi yüzde 0,12 değer kazancıyla 7.356,53 puanda seyrediyor.

Analistler, teknoloji hisseleri öncülüğünde New York borsasının pozitif seyrettiğini belirterek, ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün Temsilciler Meclisi'nde yapacağı ulusa sesleniş konuşmasının yatırımcıların odak noktasında olduğunu ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 05:45 Kaynak: AA

Ekonomi
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