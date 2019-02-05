New York Borsası Yükselişle Açıldı
1 saat önce
New York borsası, güne yükselişle başladı.
New York
borsası, güne yükselişle başladı.
Açılışın ardından Dow Jones
endeksi yüzde 0,38 artışla 25.334,33 puanda, S&P 500 endeksi yüzde 0,16 kazançla 2.729,34 puanda ve Nasdaq endeksi yüzde 0,12 değer kazancıyla 7.356,53 puanda seyrediyor.
Analistler, teknoloji hisseleri öncülüğünde New York borsasının pozitif seyrettiğini belirterek, ABD
Başkanı Donald Trump
'ın bugün Temsilciler Meclisi'nde yapacağı ulusa sesleniş konuşmasının yatırımcıların odak noktasında olduğunu ifade etti.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 05:45 Kaynak: AA
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