Son Dakika Haberleri: New York Borsası Yükselişle Açıldı

New York Borsası Yükselişle Açıldı

6 saat önce

New York borsası, güne yükselişle başladı.

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New York borsası, güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,39 artışla 25.523,77 puanda, S&P 500 endeksi yüzde 0,29 kazançla 2.752,56 puanda ve Nasdaq endeksi yüzde 0,31 değer kazancıyla 7.437,28 puanda seyrediyor.

Bugün açıklanan verilere göre, ABD'de ocak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık değişmezken, yıllık yüzde 1,6 arttı. Beklentiler, TÜFE'nin aylık yüzde 0,1, yıllık da yüzde 1,5 artması yönündeydi.

Analistler, ABD ile Çin arasında devam eden ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserlik ve ABD'de federal hükümetin kepenk kapatma riskinin azalmasıyla pay piyasalarında risk iştahının arttığını dile getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 06:01 Kaynak: AA

Ekonomi
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