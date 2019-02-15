Son Dakika Haberleri: New York Borsası Yükselişle Açıldı

New York Borsası Yükselişle Açıldı

29 dakika önce

New York borsası, güne yükselişle başladı.

New York Borsası Yükselişle Açıldı, System.String[]
New York borsası, güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,79 artışla 25.639,45 puanda, S&P 500 endeksi yüzde 0,70 yükselişle 2.764,98 puanda ve Nasdaq endeksi yüzde 0,57 değer kazancıyla 7.469,33 puanda seyrediyor.

Analistler, ABD ve Çin arasındaki ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserliğini devam ettiğini belirterek, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Benoit Coeure'nin yeni Uzun Vadeli Refinansman İşlemlerinin (TLTRO) muhtemel olduğu ve tartışıldığını kaydetmesiyle piyasalarda risk iştahının arttığını ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 06:06 Kaynak: AA

Dow Jones, New York, Ekonomi
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