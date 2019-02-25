Son Dakika Haberleri: New York Borsası Yükselişle Açıldı

New York Borsası Yükselişle Açıldı

1 saat önce

New York borsası, güne yükselişle başladı.

New York Borsası Yükselişle Açıldı, System.String[]
New York borsası, güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,57 artışla 26.180,60 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,55 kazançla 2.807,94 puan, Nasdaq endeksi yüzde 0,81 değer kazancıyla 7.588,24 puan seviyelerinde seyrediyor.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın, " Çin'le devam eden ticaret müzakerelerinde anlaşma sağlanabileceği ve 1 Mart'ta dolacak ateşkesi ertelediği" yönündeki açıklamalarının pay piyasalarında risk iştahını artırdığını belirtti.

ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın senatoda yapacağı sunumların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydeden analistler, veri gündeminde ise çarşamba günü açıklanacak ABD'nin büyüme verisinin öne çıktığını ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 05:48 Kaynak: AA

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