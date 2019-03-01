Son Dakika Haberleri: New York Borsası Yükselişle Açıldı

New York Borsası Yükselişle Açıldı

1 saat önce

New York borsası, yükselişle açıldı.

New York Borsası Yükselişle Açıldı, System.String[]
New York borsası, yükselişle açıldı.

Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,80 artışla 26.123,66 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,76 kazançla 2.805,55 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,69 değer kazancıyla 7.584,35 puan seviyelerinde seyrediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 05:48 Kaynak: AA

Dow Jones, New York, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Partili Ünal: Seçimden Sonra Dolar 5'in de Altına Düşecek Sümela Manastırı'nın İlk Bölümü Hizmete Açılıyor

Doğal Gazda Abone Sayısı 15 Milyonu Geçti Ziraat Bankası, Konut ve İhtiyaç Kredilerinde Faiz Oranlarını İndirdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.3.2019 19:03:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: New York Borsası Yükselişle Açıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]