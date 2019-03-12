New York Borsası Yükselişle Açıldı
50 dakika önce
New York borsası, güne yükselişle başladı.
New York borsası, güne yükselişle başladı.
Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,61 artışla 25.604,12 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,18 kazançla 2.788,37 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,18 primle 7.571,60 puan seviyelerinde seyrediyor.
Analistler, Boeing hisselerindeki satış baskısına karşın New York borsasının pozitif seyrettiğini ifade ederek, İngiltere parlamentosunda oylanacak Brexit anlaşmasının takip edileceğini bildirdi.
Bugün açıklanan verilere göre, ABD'de TÜFE şubatta aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 1,5 artarak beklentileri karşıladı.
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 05:41 Kaynak: AA
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