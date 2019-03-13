New York Borsası Yükselişle Açıldı
28 dakika önce
New York borsası, güne yükselişle başladı.
New York borsası, güne yükselişle başladı.
Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,39 artışla 25.653,41 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,36 kazançla 2.801,43 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,42 primle 7.622,79 puan seviyelerinde seyrediyor.
Analistler, İngiliz parlamentosundaki Brexit ile ilgili oylanmasının yatırımcı kararları üzerinde etkili olacağını belirterek, Brexit'e ve Boeing kaynaklı endişelere karşın New York borsasının pozitif seyrettiğini ifade etti.
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 05:03 Kaynak: AA
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