New York Borsası Yükselişle Açıldı
53 dakika önce
New York borsası, güne yükselişle başladı.
New York borsası, güne yükselişle başladı.
Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,17 artışla 25.753,67 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,18 kazançla 2.813,55 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,34 değer kazancıyla 7.656,99 puan seviyelerinde seyrediyor.
Analistler, ABD ve Çin arasındaki görüşmelerde ilerleme sağlandığına dair haberlerle piyasaların pozitif seyrettiğini belirtti.
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 04:55 Kaynak: AA
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