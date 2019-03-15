Son Dakika Haberleri: New York Borsası Yükselişle Açıldı

New York Borsası Yükselişle Açıldı

53 dakika önce

New York borsası, güne yükselişle başladı.

New York Borsası Yükselişle Açıldı, System.String[]
New York borsası, güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,17 artışla 25.753,67 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,18 kazançla 2.813,55 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,34 değer kazancıyla 7.656,99 puan seviyelerinde seyrediyor.

Analistler, ABD ve Çin arasındaki görüşmelerde ilerleme sağlandığına dair haberlerle piyasaların pozitif seyrettiğini belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 04:55 Kaynak: AA

Dow Jones, New York, Ekonomi
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