Son Dakika Haberleri: New York Borsası Yükselişle Açıldı

New York Borsası Yükselişle Açıldı

1 saat önce

New York borsası, ABD'de dış ticaret açığının daralmasının ardından güne yükselişle başladı.

New York Borsası Yükselişle Açıldı, System.String[]
New York borsası, ABD'de dış ticaret açığının daralmasının ardından güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,29 artışla 25.731,19 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,21 kazançla 2.824,38 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,27 değer kazancıyla 7.111,87 puan seviyelerinde seyrediyor.

Bugün açıklanan verilere göre, ABD'de ocak dış ticaret açığı 57 milyar dolardan 51,1 milyar dolara geriledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 05:03 Kaynak: AA

Dow Jones, Amerika Birleşik Devletleri, New York, Ekonomi
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